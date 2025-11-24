Ekki búin að átta mig á því hvert ég er komin

Alexandra Líf Arnarsdóttir er mætt á sitt fyrsta stórmót með íslenska landsliðinu í handbolta. Hún var í dag kölluð inn í HM-hópinn en hún var ekki í upprunalega hópnum.
Haukakonan fékk hins vegar tækifæri til að láta ljós sitt skína vegna meiðsla Elísu Elíasdóttur og er nú skyndilega komin í hópinn.
„Það er mjög stórt og ég er ekki búin að átta mig almennilega á því hvert ég er komin. Ég er enn að melta það. Eftir æfingu á morgun verður þetta orðið raunverulegra. Ég er ótrúlega spennt,“ sagði hún við mbl.is í Stuttgart í dag.
Íslenska liðið er í D-riðli á HM ásamt Þýskalandi, Serbíu og Úrúgvæ. Þrjú efstu liðin fara í milliriðil í Dortmund.
„Næsta skref í þessu hjá okkur er að fara í milliriðil og við stefnum þangað,“ sagði Alexandra.