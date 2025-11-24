Ísland mætir Þýskalandi í fyrsta leik sínum á HM kvenna í handbolta í Stuttgart á miðvikudaginn kemur. Ekki er víst hvort línukonan Elísa Elíasdóttir verði með Íslandi í leiknum en hefur verið að glíma við meiðsli í öxl.
„Það væri magnað að fá að taka þátt í þeim leik. Það er ótrúlega spennandi tilhugsun og væri heiður að taka þátt í svona verkefni. Ég er spennt að sjá hvað við getum gert á móti þeim,“ sagði Elísa við mbl.is á hóteli landsliðsins í Stuttgart.
Íslenska liðið lagði afar snemma af stað frá Færeyjum, þar sem liðið lék vináttuleik á laugardaginn, og mætti til Stuttgart seinni partinn eftir langt og strangt ferðalag.
„Það er dásamlegt að vera komin hingað og þetta er að gerast. Ég svaf samt bara fjóra tíma í nótt og ég fer beint upp í rúm eftir þetta viðtal,“ sagði Elísa létt.