Hvetjandi að vera valin í síðasta hóp

Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, leikmaður Fram og íslenska landsliðsins í handbolta, er mætt á sitt fyrsta stórmót.
Hún var í íslenska hópnum sem mætti Færeyjum og Portúgal í undankeppni EM á dögunum og þá kviknaði vonin á sæti í HM-hópnum.
„Þegar ég var valin í síðasta hóp fyrir þetta verkefni. Þá hugsaði ég að ef ég myndi standa mig vel gæti ég verið valin í HM-hópinn.
Það var mjög hvetjandi. Þetta snýst um að vera dugleg að æfa og nýta tækifærið þegar það kemur,“ sagði Alfa Brá.
Nánar er rétt við Ölfu Brá í greinum sem birtast hér á mbl.is næstu daga.