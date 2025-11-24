Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 24.11.2025 | 22:28

Hvetjandi að vera valin í síðasta hóp

Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín á hóteli landsliðsins í kvöld.
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín á hóteli landsliðsins í kvöld. mbl.is/Jóhann Ingi

Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, leikmaður Fram og íslenska landsliðsins í handbolta, er mætt á sitt fyrsta stórmót.

Hún var í íslenska hópnum sem mætti Færeyjum og Portúgal í undankeppni EM á dögunum og þá kviknaði vonin á sæti í HM-hópnum.

„Þegar ég var valin í síðasta hóp fyrir þetta verkefni. Þá hugsaði ég að ef ég myndi standa mig vel gæti ég verið valin í HM-hópinn.

Það var mjög hvetjandi. Þetta snýst um að vera dugleg að æfa og nýta tækifærið þegar það kemur,“ sagði Alfa Brá.

Nánar er rétt við Ölfu Brá í greinum sem birtast hér á mbl.is næstu daga.

