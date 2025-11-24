Ótrúlega gaman að þetta þróaðist svona

„Síðustu dagar hafa verið aðeins stressandi,“ sagði Alexandra Líf Arnarsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is á hóteli landsliðsins í Stuttgart í Þýskalandi þar sem D-riðill Íslands á HM verður leikinn.
Alexandra var ekki í upprunalega HM-hópnum en æfði með liðinu alla síðustu viku og var svo kölluð inn í hópinn í gær þar sem Elísa Elíasdóttir er tæp vegna meiðsla. Alexandra lék vel í vináttuleik gegn Færeyjum á laugardag og fór svo með liðinu yfir til Þýskalands í dag.
„Það er ótrúlega gaman að þetta hafi þróast svona. Ég fékk bara að vita það í gær að ég væri á leiðinni hingað. Ég fór með til Færeyja og svo ætluðum við að taka stöðuna. Svo er ég allt í einu komin hingað og það er ótrúlega gaman,“ sagði Alexandra.