Íþróttir | HM í handbolta | 24.11.2025 | 21:45

Ótrúlega gaman að þetta þróaðist svona

Alexandra Líf Arnarsdóttir er allt í einu mætt á sitt …
Alexandra Líf Arnarsdóttir er allt í einu mætt á sitt fyrsta stórmót. mbl.is/Jóhann Ingi
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Síðustu dagar hafa verið aðeins stressandi,“ sagði Alexandra Líf Arnarsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is á hóteli landsliðsins í Stuttgart í Þýskalandi þar sem D-riðill Íslands á HM verður leikinn.

Alexandra var ekki í upprunalega HM-hópnum en æfði með liðinu alla síðustu viku og var svo kölluð inn í hópinn í gær þar sem Elísa Elíasdóttir er tæp vegna meiðsla. Alexandra lék vel í vináttuleik gegn Færeyjum á laugardag og fór svo með liðinu yfir til Þýskalands í dag.

„Það er ótrúlega gaman að þetta hafi þróast svona. Ég fékk bara að vita það í gær að ég væri á leiðinni hingað. Ég fór með til Færeyja og svo ætluðum við að taka stöðuna. Svo er ég allt í einu komin hingað og það er ótrúlega gaman,“ sagði Alexandra.

mbl.is
