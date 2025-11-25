Ætlaði í helgarfrí og æfingu með Haukum

Haukakonan Alexandra Líf Arnarsdóttir átti ekki endilega von á því að vera mætt á sitt fyrsta stórmót með íslenska landsliðinu í handbolta á þessum tímapunkti fyrir viku síðan.
Hún var beðin um að æfa með íslenska liðinu í síðustu viku í undirbúningi fyrir HM en var ekki í hópnum. Það breyttist í gær, þar sem Alexandra nýtti tækifærið vel og þá er Elísa Elíasdóttir að glíma við meiðsli í öxl.
„Ég fékk að vita snemma að ég myndi æfa með liðinu fyrir HM. Ég var að gera ráð fyrir þeim æfingum og svo ætlaði ég í helgarfrí og mæta á æfingu með Haukum,“ sagði Alexandra en það gekk heldur betur ekki eftir.
Hún er ánægð með sína innkomu inn í liðið og lék Alexandra vel í sigrinum í Færeyjum á laugardaginn sem var liður í undirbúningi fyrir mótið.
„Ég er frekar sátt. Ég fékk aðeins of margar brottvísanir en mér fannst ég annars fljót að komast inn í leik liðsins,“ sagði hún.