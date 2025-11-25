„Mér líst hrikalega vel á þessa höll. Þetta eru toppaðstæður,“ sagði Elín Klara Þorkelsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um Porche Arena-höllina í Stuttgart þar sem Ísland leikur við Þýskaland í fyrsta leik á HM klukkan 17 á morgun.
Uppselt er á leikinn við Þýskaland og verða væntanlega mikil læti í höllinni.
„Þetta er ástæðan fyrir því að maður er í þessu. Að fá að spila svona leiki. Við erum allar ótrúlega spenntar og það er geðveikt að fá að spila við svona lið á þeirra heimavelli. Við verðum að nýta þessa orku áhorfenda á jákvæðan hátt,“ sagði hún.
