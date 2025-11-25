Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 25.11.2025 | 19:10

Ástæðan fyrir því að maður er í þessu

Elín Klara Þorkelsdóttir
Elín Klara Þorkelsdóttir mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Mér líst hrikalega vel á þessa höll. Þetta eru toppaðstæður,“ sagði Elín Klara Þorkelsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um Porche Arena-höllina í Stuttgart þar sem Ísland leikur við Þýskaland í fyrsta leik á HM klukkan 17 á morgun.

Uppselt er á leikinn við Þýskaland og verða væntanlega mikil læti í höllinni.

„Þetta er ástæðan fyrir því að maður er í þessu. Að fá að spila svona leiki. Við erum allar ótrúlega spenntar og það er geðveikt að fá að spila við svona lið á þeirra heimavelli. Við verðum að nýta þessa orku áhorfenda á jákvæðan hátt,“ sagði hún.

Nánar er rætt við Elínu í fleiri greinum sem birtast á mbl.is fyrir leikinn við Þýskaland.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sex drepnir í árásum á Kænugarð Fóru suður og handtóku lögmanninn Myndbirtingarnar hafa mikil áhrif Segir endalokin nálgast: „Gæti orðið áramótagos“
Fleira áhugavert
Orkan verði áfram Norðuráli til handa Myndbirtingarnar hafa mikil áhrif Hefur ekki meiri áhyggjur af öryggi í Mjóddinni „Fór með bænirnar mínar“