Brosti út að eyrum og hringdi í mömmu og pabba

„Þetta er geggjað,“ sagði Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um hvernig væri að vera mætt á sitt fyrsta stórmót.
„Ég er mjög spennt fyrir mótinu og þetta er stórt og flott hótel. Þetta er frábært,“ bætti hún við.
Alfa Brá, sem er tvítug, er mætt til Stuttgart þar sem Ísland spilar í C-riðli á HM og er fyrsti leikur á morgun gegn heimakonum. Hún var hæstánægð þegar hún fékk að vita að hún yrði í hópnum.
„Ég fékk símtal frá Arnari þjálfara og ég var mjög glöð. Ég brosti alveg út að eyrum og hringdi strax í mömmu og pabba,“ sagði hún kát.