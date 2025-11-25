Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 25.11.2025 | 23:00

Brosti út að eyrum og hringdi í mömmu og pabba

Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín er spennt fyrir sínu fyrsta stórmóti.
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín er spennt fyrir sínu fyrsta stórmóti. mbl.is/Jóhann Ingi
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Þetta er geggjað,“ sagði Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is um hvernig væri að vera mætt á sitt fyrsta stórmót.

„Ég er mjög spennt fyrir mótinu og þetta er stórt og flott hótel. Þetta er frábært,“ bætti hún við.

Alfa Brá, sem er tvítug, er mætt til Stuttgart þar sem Ísland spilar í C-riðli á HM og er fyrsti leikur á morgun gegn heimakonum. Hún var hæstánægð þegar hún fékk að vita að hún yrði í hópnum.

„Ég fékk símtal frá Arnari þjálfara og ég var mjög glöð. Ég brosti alveg út að eyrum og hringdi strax í mömmu og pabba,“ sagði hún kát.

mbl.is
Fleira áhugavert
Óttast að börn standi í stað eða tapi færni Lögmaður grunaður um skipulagða brotastarfsemi Vilja fund Selenskí og Trump í þessari viku Ivan Kaufmann: Úrslit málsins ljós fyrirfram
Fleira áhugavert
Segir stjórnmálamenn þurfa að fara varlega Fóru suður og handtóku lögmanninn Orkan verði áfram Norðuráli til handa Lögmaður grunaður um skipulagða brotastarfsemi