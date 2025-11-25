Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 25.11.2025 | 23:15

Landsliðskona sver af sér ásakanir um svindl

Rakel Oddný sver af sér ásakanir um svindl.
Rakel Oddný sver af sér ásakanir um svindl. Ljósmynd/Skjáskot RÚV
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Ég sver! Ég lokaði augunum og ég svindlaði ekki. Ég heyrði í stelpunum fyrir aftan mig. Þá sneri ég mér í hina áttina.

Ég sver, ég svindlaði ekki!“ sagði Rakel Oddný Guðmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is.

Rakel var í aðalhlutverki í skemmtilegu myndskeiði sem RÚV birti á samfélagsmiðlum sínum þar sem leikmenn sneru sér í hringi með bundið fyrir augum og reyndu að skora í autt mark.

Það gekk upp að ofan en Rakel sýndi liðsfélögum sínum nákvæmlega hvernig átti að gera það. Í kjölfarið var hún sökuð um svindl.

Myndskeiðið skemmtilega má sjá hér fyrir neðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hefur ekki meiri áhyggjur af öryggi í Mjóddinni Myndbirtingarnar hafa mikil áhrif Fundu fjölda endurmenntunarbúða fyrir börn Héraðsdómur sýknar ríkið í Vélfagsmáli
Fleira áhugavert
„Fór með bænirnar mínar“ Ný keppni í skugga samstarfsslita Segir stjórnmálamenn þurfa að fara varlega 30 kennslustundir fallið niður á þremur mánuðum