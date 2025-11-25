Landsliðskona sver af sér ásakanir um svindl

„Ég sver! Ég lokaði augunum og ég svindlaði ekki. Ég heyrði í stelpunum fyrir aftan mig. Þá sneri ég mér í hina áttina.
Ég sver, ég svindlaði ekki!“ sagði Rakel Oddný Guðmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is.
Rakel var í aðalhlutverki í skemmtilegu myndskeiði sem RÚV birti á samfélagsmiðlum sínum þar sem leikmenn sneru sér í hringi með bundið fyrir augum og reyndu að skora í autt mark.
Það gekk upp að ofan en Rakel sýndi liðsfélögum sínum nákvæmlega hvernig átti að gera það. Í kjölfarið var hún sökuð um svindl.
Myndskeiðið skemmtilega má sjá hér fyrir neðan.
