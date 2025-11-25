Mjög slök nema þegar kemur að fótbolta

Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 25.11.2025 | 22:40

Sara Sif Helgadóttir markvörður Hauka er mætt á sitt fyrsta stórmót í handbolta en hún er í hópnum á HM sem hefst á morgun. Hún hefur horft á tvö síðustu stórmót heima í sófanum.

En hvernig áhorfandi er Sara? Er hún óróleg og með læti?

„Alls ekki, ég er mjög slök manneskja að eðlisfari, nema þegar kemur að fótbolta í upphitun,“ sagði Sara og hló þegar hún ræddi við mbl.is.

Ítarlegt viðtal við hana og Hafdísi Renötudóttir, félaga hennar í markinu á HM, má nálgast í Morgunblaðinu sem kemur út í fyrramálið.

