Myndskeið: Þetta er geggjuð höll

Ísland mætir Þýskalandi í fyrsta leik liðanna á HM kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 17 á morgun. Leikið er í hinni glæsilegu Porche-höll en íslenska liðið æfði í höllinni í dag.
„Ég er ógeðslega spennt að byrja. Þetta er geggjuð höll sem verður full á morgun og fjölskyldur leikmanna eru á leiðinni. Það eru allir í mjög góðu skapi hjá okkur,“ sagði Hafdís Renötudóttir markvörður Íslands við mbl.is.
„Mér líst rosalega vel á þessa höll og hún er risastór. Maður þekkir það varla að spila í svona höllum. Við þurfum að læra að lesa varirnar hjá hvorri annarri á morgun,“ sagði hún enn fremur.
Uppselt er á leikinn á morgun en rúmlega 6.000 manns komast fyrir á handboltaleikjum.
