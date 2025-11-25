Púlsinn í 150 allan leikinn

Elísa Elíasdóttir, línukonan frá Vestmannaeyjum sem spilar með Val, er lítið hrifin af því að vera fjarverandi vegna meiðsla. Hún á mjög erfitt með að fylgjast með liði sínu og geta lítið gert til að hjálpa til.
Ísland vann Færeyjar, 28:25, í síðasta leik beggja liða fyrir HM í handbolta sem hefst á morgun með leik Íslands og Þýskalands í Stuttgart. Elísa ferðaðist með liðinu til Færeyja en fylgdist með úr stúkunni.
„Það var mjög skemmtilegt í Færeyjum. Það var gaman að fylgjast með þeim spila og ég var ánægð með þær. Það var samt ótrúlega leiðinlegt að geta ekki tekið þátt. Maður var með hnút í maganum að mega ekki koma inn á.
Maður reynir þá að styðja þær öðruvísi. Það er töluvert erfiðara að geta ekki spilað. Púlsinn minn var kominn upp í 150 allan leikinn. Ég vona að ég þurfi ekki að fara í gegnum þetta aftur,“ sagði Elísa við mbl.is í Stuttgart.