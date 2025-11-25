Íþróttir | HM í handbolta | Morgunblaðið | 25.11.2025 | 8:42

„Spennt og þakklát fyrir tækifærið“

Lovísa Thompson skorar í leik gegn Svíum fyrir hálfu fjórða …
Lovísa Thompson skorar í leik gegn Svíum fyrir hálfu fjórða ári síðan. Nú er hún loksins komin á stórmót með íslenska landsliðinu. Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Tilfinningin er ljómandi góð,“ sagði Lovísa Thompson, leikmaður Vals og íslenska landsliðsins í handbolta, í samtali við Morgunblaðið spurð hvernig tilfinningin væri að vera á leiðinni á sitt fyrsta stórmót.

Lovísa er búin að spila mjög vel með Val undanfarið rúmt ár eftir erfiða tíma þar á undan vegna meiðsla og annarra erfiðleika utan vallar. Hún er því komin aftur í landsliðið og loksins á leiðinni á stórmót.

„Það er mikil tilhlökkun og maður áttaði sig almennilega á þessu í flugvélinni, að þetta væri að fara að bresta á. Þetta er gaman og spennandi,“ sagði Lovísa.

