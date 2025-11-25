„Spennt og þakklát fyrir tækifærið“

„Tilfinningin er ljómandi góð,“ sagði Lovísa Thompson, leikmaður Vals og íslenska landsliðsins í handbolta, í samtali við Morgunblaðið spurð hvernig tilfinningin væri að vera á leiðinni á sitt fyrsta stórmót.
Lovísa er búin að spila mjög vel með Val undanfarið rúmt ár eftir erfiða tíma þar á undan vegna meiðsla og annarra erfiðleika utan vallar. Hún er því komin aftur í landsliðið og loksins á leiðinni á stórmót.
„Það er mikil tilhlökkun og maður áttaði sig almennilega á þessu í flugvélinni, að þetta væri að fara að bresta á. Þetta er gaman og spennandi,“ sagði Lovísa.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.