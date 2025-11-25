Svo er ég allt í einu komin hingað

Elísa Elíasdóttir, línukona íslenska landsliðsins í handbolta, hefur verið að glíma við axlarmeiðsli að undanförnu. Vegna þeirra er hún tæp í fyrsta leik Íslands á HM sem hefst á morgun með leik við gestgjafana í Þýskalandi.
Alexandra Líf Arnarsdóttir leikmaður Hauka var því kölluð inn í HM-hópinn en hún lék með íslenska liðinu gegn því færeyska í vináttuleik á laugardaginn var.
„Heilsan er öll að koma til. Ég er búin að vera að glíma við axlarmeiðsli í smátíma núna en ég verð betri með hverjum deginum og er farin að treysta mér til þess að spila. Ég hef glímt við axlarmeiðsli í nokkur ár og ég á það til að smella í og úr liði.
