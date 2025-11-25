Tæpu leikmennirnir æfðu í dag

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta æfði í keppnishöllinni í Stuttgart í dag þar sem C-riðill HM fer fram. Höllin er hin glæsilegasta og verður hún troðfull þegar Ísland mætir heimakonum í Þýskalandi í upphafsleik mótsins á morgun.
Elísa Elíasdóttir og Andrea Jacobsen hafa báðir verið tæpar vegna meiðsla en þær æfðu með liðinu í dag.
Elísa hefur verið að glíma við meiðsli í öxl og Andra í kálfa og spiluðu þær hvorugar gegn Færeyjum í vináttuleik í Þórshöfn síðastliðinn laugardag.
Alexandra Líf Arnarsdóttir var kölluð inn í hópinn vegna meiðsla Elísu og er líklegt að hún verði í hópnum á morgun og Elísa verði utan hóps.