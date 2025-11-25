Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 25.11.2025 | 15:15

Tæpu leikmennirnir æfðu í dag

Frá æfingunni í Stuttgart í dag.
Frá æfingunni í Stuttgart í dag. mbl.is/Jóhann Ingi
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta æfði í keppnishöllinni í Stuttgart í dag þar sem C-riðill HM fer fram. Höllin er hin glæsilegasta og verður hún troðfull þegar Ísland mætir heimakonum í Þýskalandi í upphafsleik mótsins á morgun.

Elísa Elíasdóttir og Andrea Jacobsen hafa báðir verið tæpar vegna meiðsla en þær æfðu með liðinu í dag.

Elísa hefur verið að glíma við meiðsli í öxl og Andra í kálfa og spiluðu þær hvorugar gegn Færeyjum í vináttuleik í Þórshöfn síðastliðinn laugardag.

Alexandra Líf Arnarsdóttir var kölluð inn í hópinn vegna meiðsla Elísu og er líklegt að hún verði í hópnum á morgun og Elísa verði utan hóps. 

