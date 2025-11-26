25 Íslendingar gegn 6.000 Þjóðverjum

Það er óhætt að segja að íslenskir stuðningsmenn verði í miklum minnihluta þegar Ísland heimakonum í Þýskalandi í upphafsleik sínum í C-riðli HM kvenna í handbolta í Porche-höllinni í Stuttgart í dag.
Höllin tekur um 6.181 í sæti á handboltaleikjum og er uppselt á leikinn en alls verða um 6.000 Þjóðverjar í stúkunni.
Íslendingarnir verða talsvert færri eða 25 talsins og því ljóst að það verður við ramman reip að draga, bæði innan vallar og í stúkunni.
Leikurinn hefst klukkan 17 að íslenskum tíma og verður í beinni textalýsingu á mbl.is.