Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 9:45

25 Íslendingar gegn 6.000 Þjóðverjum

Íslenskir stuðningsmenn verða í miklum minnihluta í kvöld.
Íslenskir stuðningsmenn verða í miklum minnihluta í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg

Það er óhætt að segja að íslenskir stuðningsmenn verði í miklum minnihluta þegar Ísland heimakonum í Þýskalandi í upphafsleik sínum í C-riðli HM kvenna í handbolta í Porche-höllinni í Stuttgart í dag.

Höllin tekur um 6.181 í sæti á handboltaleikjum og er uppselt á leikinn en alls verða um 6.000 Þjóðverjar í stúkunni.

Íslendingarnir verða talsvert færri eða 25 talsins og því ljóst að það verður við ramman reip að draga, bæði innan vallar og í stúkunni.

Leikurinn hefst klukkan 17 að íslenskum tíma og verður í beinni textalýsingu á mbl.is.

