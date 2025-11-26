Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 13:30

Ætla að senda skýr skilaboð gegn Íslandi

Viola Leuchter vill senda skýr skilaboð gegn Íslandi.
Viola Leuchter vill senda skýr skilaboð gegn Íslandi. Ljósmynd/Þýska handknattleikssambandið

Ísland mætir Þýskalandi á HM kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 17 í dag. Er um fyrsta leik beggja liða að ræða í C-riðli.

Þýskaland er fyrir fram talið mun sigurstranglegra, liðið er á heimavelli og vann ellefu marka sigur þegar liðin mættust á EM í fyrra.

Leikmenn liðsins eru kokhraustir fyrir leikinn, ef marka má orð Violu Leuchter, sem er lykilmaður í þýska liðinu.

„Við erum slakar, jafnvel þó að það sé stutt í mót. Við viljum sýna hvað í okkur býr. Við ætlum að senda skýr skilaboð strax í byrjun og sýna hvað við getum,“ sagði hún við DPA.

mbl.is
Fleira áhugavert
Gínea býr sig undir gríðarlegt framfaraskeið Fimm ár fyrir stunguárás vegna ágreinings barnanna Hæstiréttur staðfestir 16 ára dóm yfir Dagbjörtu Fóru suður og handtóku lögmanninn
Fleira áhugavert
Fimm ár fyrir stunguárás vegna ágreinings barnanna 14 ára þrisvar á bráðamóttökuna á rúmum mánuði 16 til 17 milljónir rúmmetra af kviku Hæstiréttur staðfestir 16 ára dóm yfir Dagbjörtu