Ætla að senda skýr skilaboð gegn Íslandi

Ísland mætir Þýskalandi á HM kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 17 í dag. Er um fyrsta leik beggja liða að ræða í C-riðli.
Þýskaland er fyrir fram talið mun sigurstranglegra, liðið er á heimavelli og vann ellefu marka sigur þegar liðin mættust á EM í fyrra.
Leikmenn liðsins eru kokhraustir fyrir leikinn, ef marka má orð Violu Leuchter, sem er lykilmaður í þýska liðinu.
„Við erum slakar, jafnvel þó að það sé stutt í mót. Við viljum sýna hvað í okkur býr. Við ætlum að senda skýr skilaboð strax í byrjun og sýna hvað við getum,“ sagði hún við DPA.