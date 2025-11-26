Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, leikmaður Fram og íslenska landsliðsins í handbolta, er mætt á sitt fyrsta stórmót með landsliðinu.
Hún er í hópnum sem keppir á HM í Þýskalandi og mætir gestgjöfunum í fyrsta leik í dag klukkan 17.
„Við æfðum mjög vel í síðustu viku, fórum svo til Færeyja og spiluðum vináttuleik og svo höfum við verið að endurheimta eftir það. Það var gott að vera í Færeyjum, við vorum á fínu hóteli og náðum að taka leik og æfingu. Þetta var verðskuldaður sigur líka,“ sagði hún við mbl.is.
Hún er mjög spennt fyrir mótinu og spennandi leik gegn sjálfum gestgjöfunum.
„Mótið leggst mjög vel í okkur og við erum spenntar fyrir fyrsta leik á móti Þjóðverjum. Það verður krefjandi leikur en við ætlum að mæta vitlausar í leikinn og gera okkar besta,“ sagði hún.