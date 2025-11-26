Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 10:06

Alls ekki það fyrsta sem ég hugsaði

Sara Sif Helgadóttir.
Sara Sif Helgadóttir. mbl.is/Árni Sæberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Sara Sif Helgadóttir spilar sinn fyrsta leik á stórmóti í handbolta í dag er Ísland leikur við Þýskaland í fyrsta leik á HM. Verður flautað til leiks klukkan 17 í Stuttgart.

„Það er kominn smá fiðringur í magann og ég er mjög spennt fyrir þessu verkefni. Þetta verður svolítið sturlað í fyrsta leik. Maður verður að muna að njóta,“ sagði hún við mbl.is.

Elín Jóna Þorsteinsdóttir hefur verið í landsliðshópnum á undanförnum tveimur stórmótum en hún er ólétt. Sara kemur því inn í hópinn.

Landsliðið var ekki það fyrsta sem Sara hugsaði um þegar hún fékk fréttirnar um að Elín ætti von á sínu fyrsta barni.

„Alls ekki. Ég var ótrúlega ánægð fyrir hennar hönd og ég veit að þau eru nýbúin að kaupa sér hús úti. Það var það fyrsta sem ég hugsaði, gleði fyrir hennar hönd,“ sagði Sara.

