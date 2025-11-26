Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 14:00

Heldur betur öðruvísi en heima

Hafdís Renötudóttir.
Hafdís Renötudóttir. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætir því þýska í fyrsta leik á HM klukkan 17 í Stuttgart í dag. Þýska liðið er gríðarlega sterkt og vann t.d. ellefu marka sigur þegar liðin mættust á EM fyrir ári.

Hafdís Renötudóttir spilaði þann leik en hún er leikmaður Vals. Það er öðruvísi fyrir markverði að mæta eins sterku liði og því þýska en liðunum heima.

„Það er heldur betur öðruvísi. Það er stigsmunur og hjá Þýskalandi ertu með atvinnumenn í öllum stöðum, sem spila með gríðarlega sterkum félögum.

Það er öðruvísi en að mæta liðunum heima. Leikmenn eru skotfastari, teknískari og skarpari. Við þurfum að eiga okkar allra besta dag,“ sagði Hafdís við mbl.is.

