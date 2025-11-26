Ísland stóð vel í sterkum Þjóðverjum

Ísland mátti þola tap fyrir Þýskalandi, 32:25, í fyrsta leik sínum á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta í Stuttgart í kvöld, fyrir framan 5.527 áhorfendur í fullri höll. Næsti leikur Íslands er gegn Serbíu á föstudag.
Þrátt fyrir tapið var frammistaða Íslands góð á löngum köflum og var leikurinn þokkalega jafn þangað til á lokakaflanum. Spilamennskan gefur góð fyrirheit fyrir komandi leiki.
Þjóðverjar skoruðu fyrsta mark leiksins en Katrín Tinna Jensdóttir kom Íslandi í 2:1 skömmu síðar. Þjóðverjar komust í 3:2 en Elín Klara Þorkelsdóttir jafnaði í 3:3 og var jafnræði með liðunum allra fyrstu mínúturnar.
Það hélt áfram og Elín Klara kom Íslandi í 6:5 eftir rúmlega sex mínútna leik. Þjóðverjar svöruðu vel og náðu tveggja marka forskoti í fyrsta skipti í stöðunni 8:6. Stuttu síðar var staðan orðin 10:6 og erfiður kafli hjá Íslandi.
Íslenska liðið lagði hins vegar ekki árar í bát og var tveggja marka munur þegar tæpar tíu mínútur voru eftir af fyrri hálfleik, 13:11. Þjóðverjar voru hins vegar sterkari í blálok fyrri hálfleiks og munaði fjórum mörkum í hálfleik, 18:14.
Þýska liðið byrjar betur í seinni hálfleik og náði sex marka forskoti í fyrsta skipti í stöðunni 21:15. Sem fyrr gafst íslenska liðið ekki upp og var munurinn fjögur mörk stuttu síðar, 22:18. Munurinn var enn fjögur mörk þegar tíu mínútur voru eftir, 26:22.
Þá kom mjög góður kafli hjá Þýskalandi og heimakonur komust átta mörkum yfir, 30:22, þegar fimm mínútur voru til leiksloka. Voru úrslitin þá í raun ráðin og þýska liðið fór með sigur af hólmi.
Elín Klara Þorkelsdóttir skoraði fimm mörk fyrir Ísland en Katrín Tinna Jensdóttir, Thea Imani Sturludóttir og Dana Björg Guðmundsdóttir skoruðu fjögur.
Elín Rósa Magnúsdóttir átti einnig góðan leik en hún skoraði þrjú mörk og var með þó nokkrar stoðsendingar. Hjá Þýskalandi skoraði Alina Grijseels sjö mörk og var valin maður leiksins.
Hafdís Renötudóttir varði átta skot í marki Íslands og Katharina Filter 11 hjá Þýskalandi.