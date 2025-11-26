Íþróttir | HM í handbolta | Morgunblaðið | 26.11.2025 | 8:21 | Uppfært 8:38

Krefjandi fyrsti leikur í Stuttgart

Þýskaland Thea Imani Sturludóttir skýtur að þýska markinu í leik …
Þýskaland Thea Imani Sturludóttir skýtur að þýska markinu í leik liðanna á Evrópumótinu fyrir ári. Þá mátti íslenska liðið þola ellefu marka tap. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta fær krefjandi verkefni í fyrsta leik á heimsmeistaramótinu er liðið leikur upphafsleik mótsins við heimakonur í Þýskalandi í dag.

Flautað verður til leiks klukkan 17 og verður höllin þéttsetin en hún tekur rúmlega 6.000 áhorfendur á handboltaleikjum. Enn fleiri geta mætt á tónleika eða hnefaleikabardaga.

Þýska liðið á uppleið

Þýska liðið hefur verið á uppleið síðustu ár og er mjög sterkt. Ísland og Þýskaland mættust á EM fyrir ári og þá vann þýska liðið sannfærandi ellefu marka sigur, 30:19.

