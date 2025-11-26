Krefjandi fyrsti leikur í Stuttgart

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta fær krefjandi verkefni í fyrsta leik á heimsmeistaramótinu er liðið leikur upphafsleik mótsins við heimakonur í Þýskalandi í dag.
Flautað verður til leiks klukkan 17 og verður höllin þéttsetin en hún tekur rúmlega 6.000 áhorfendur á handboltaleikjum. Enn fleiri geta mætt á tónleika eða hnefaleikabardaga.
Þýska liðið hefur verið á uppleið síðustu ár og er mjög sterkt. Ísland og Þýskaland mættust á EM fyrir ári og þá vann þýska liðið sannfærandi ellefu marka sigur, 30:19.
