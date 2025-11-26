Langþráð augnablik: Þetta var dásamlegt

Lovísa Thompson spilaði sinn fyrsta leik á stórmóti er Ísland mátti þola sjö marka tap fyrir Þýskalandi í fyrsta leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld. Lovísa hefur verið lengi í handbolta og fékk loksins að upplifa stærsta sviðið með landsliðinu.
„Þetta var geggjað. Það var gaman að spila fyrir framan fulla höll og sjúga inn alla orkuna. Þetta var dásamlegt.
Mér leið vel inni á vellinum. Það var gaman að koma aðeins inn að klukka þær og fá tilfinninguna. Þetta gekk fínt bara,“ sagði Lovísa sem er ánægð með frammistöðu Íslands að mörgu leyti.
„Við getum verið sáttar með margt og byggjum ofan á þetta. Það voru margar rosalega góðar varnir og margar mjög góðar sóknir. Við ætluðum að gera þetta svona, við tökum skref fyrir skref og höldum áfram.“
Aðeins munaði fjórum mörkum þegar um tíu mínútur voru eftir en þýska liðið var sterkara á lokakaflanum.
„Þetta var alveg séns. Þýska liðið er hins vegar sterkt og á heimavelli. Það hefði verið gaman að ná einhverju úr leiknum en við byggjum á þessu.“
Lovísa er spennt fyrir framhaldinu á mótinu en næsti leikur er við Serbíu á föstudag.
„Ég er mjög spennt. Ég gerði mitt besta í dag og held áfram. Ég er klár þegar kallið kemur en annars peppa ég stelpurnar áfram í öllu sem við erum að gera. Ég er spennt fyrir framhaldinu.“
Lovísa fékk gott færi til að skora sitt fyrsta mark á stórmóti en það tókst ekki að þessu sinni.
„Maður vill alltaf skora úr svona færum. Ég skora úr næsta,“ sagði Lovísa.