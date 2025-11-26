Lék fyrsta leik á stórmóti: Þetta var æðislegt

„Þetta var æðislegt,“ sagði Matthildur Lilja Jónsdóttir sem lék sinn fyrsta leik á stórmóti í kvöld er Ísland tapaði fyrir Þýskalandi í fyrsta leik á HM í Stuttgart. Matthildur stóð vörnina stóran hluta leiksins og var í byrjunarliðinu.
„Að spila fyrsta leikinn á stórmóti fyrir framan fulla höll er ótrúleg tilfinning. Maður var svolítið stressaður í byrjun en svo gerði maður sitt besta til að lemja aðeins á þeim.“
Fyrsti leikur Matthildar var ekki af verri endanum en uppselt var í höllina í Stuttgart, umgjörðin glæsileg og stemningin ekki síðri.
„Við reyndum að nýta orkuna í höllinni með okkur og nýta stemninguna. Við heyrðum svo áfram Ísland inn á milli og það var geggjað.“
En átti hún von á að fá þetta tækifæri þegar hún horfði á EM fyrir ári síðan í sjónvarpinu?
„Alls ekki. Það er ótrúlegt tækifæri að fá að spila hérna á móti þeim bestu,“ sagði hún kát.
Íslenska liðið spilaði vel stóran hluta leiksins en Þýskaland var sterkari aðilinn í blálokin og var munurinn því sjö mörk að lokum.
„Við náðum að standa góða vörn og þetta var flottur leikur hjá okkur. Við stóðum vel í þeim og gerðum þetta vel. Ég er ótrúlega spennt að mæta Serbíu í næsta leik,“ sagði Matthildur.