Lék fyrsta leik á stórmóti: Þetta var æðislegt

Matthildur Lilja Jónsdóttir, lengst til vinstri, hvetur liðsfélaga sína áfram …
Matthildur Lilja Jónsdóttir, lengst til vinstri, hvetur liðsfélaga sína áfram í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
„Þetta var æðislegt,“ sagði Matthildur Lilja Jónsdóttir sem lék sinn fyrsta leik á stórmóti í kvöld er Ísland tapaði fyrir Þýskalandi í fyrsta leik á HM í Stuttgart. Matthildur stóð vörnina stóran hluta leiksins og var í byrjunarliðinu.

Ísland stóð vel í sterkum Þjóðverjum
Ísland stóð vel í sterkum Þjóðverjum

„Að spila fyrsta leikinn á stórmóti fyrir framan fulla höll er ótrúleg tilfinning. Maður var svolítið stressaður í byrjun en svo gerði maður sitt besta til að lemja aðeins á þeim.“

Matthildur Lilja Jónsdóttir ræðir við mbl.is eftir leik.
Matthildur Lilja Jónsdóttir ræðir við mbl.is eftir leik. Ljósmynd/Jon Forberg

Fyrsti leikur Matthildar var ekki af verri endanum en uppselt var í höllina í Stuttgart, umgjörðin glæsileg og stemningin ekki síðri.

„Við reyndum að nýta orkuna í höllinni með okkur og nýta stemninguna. Við heyrðum svo áfram Ísland inn á milli og það var geggjað.“

En átti hún von á að fá þetta tækifæri þegar hún horfði á EM fyrir ári síðan í sjónvarpinu?

„Alls ekki. Það er ótrúlegt tækifæri að fá að spila hérna á móti þeim bestu,“ sagði hún kát.

Íslenska liðið spilaði vel stóran hluta leiksins en Þýskaland var sterkari aðilinn í blálokin og var munurinn því sjö mörk að lokum.

„Við náðum að standa góða vörn og þetta var flottur leikur hjá okkur. Við stóðum vel í þeim og gerðum þetta vel. Ég er ótrúlega spennt að mæta Serbíu í næsta leik,“ sagði Matthildur.

