Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 9:03

Maður kemur ekki heim til mömmu og pabba

Elín Klara Þorkelsdóttir
Elín Klara Þorkelsdóttir Ljósmynd/Hulda Margrét
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Elín Klara Þorkelsdóttir er á sínu fyrsta tímabili með Sävehof í Svíþjóð en hún gekk í raðir félagsins frá uppeldisfélaginu Haukum eftir síðasta tímabil. Hún er ánægð með tímann í Svíþjóð hingað til.

„Það eru margar áskoranir og ég hef lært mikið á stuttum tíma. Maður þroskast inni á vellinum og utan hans líka,“ sagði Elín við mbl.is. Hún hefur nóg að gera, þar sem hún er bæði í skóla og á fullu í íþróttinni.

„Ég er líka í fjarnámi í skóla. Dagurinn byrjar með lyftingaæfingu og svo fer ég heim og læri aðeins. Svo er önnur æfing seinni partinn. Svo eldar maður á kvöldin og fer í heimilisverkin. Það er týpískur virkur dagur, að æfa, sinna skólanum og heimilinu.

Ég bý ein. Það er öðruvísi að koma heim og það er ekki búið að elda fyrir mann, maður kemur ekki bara heim til mömmu og pabba. Það er krefjandi að flytja af heiman, það er stórt skref

Ég er meira ein en annars tengist ég stelpunum vel. Þær eru margar á svipuðum aldri og ég og búa nálægt. Fjölskyldan, kærastinn og vinkonan hafa kíkt á mig og það er alltaf gott að fá heimsóknir,“ sagði Elín Klara.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vandi blasir við í atvinnulífi Vestfjarða Ný keppni í skugga samstarfsslita Fimm ár fyrir stunguárás vegna ágreinings barnanna Sendir Witkoff til Moskvu til að klára samninginn
Fleira áhugavert
16 til 17 milljónir rúmmetra af kviku Segir endalokin nálgast: „Gæti orðið áramótagos“ Óttast að börn standi í stað eða tapi færni Neysluvatn kemur í asbestlögnum