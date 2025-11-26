Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 19:25

Ofboðslega þakklát fyrir þetta hlutverk

Sandra Erlingsdóttir var landsliðsfyrirliði á stórmóti í fyrsta skipti í …
Sandra Erlingsdóttir var landsliðsfyrirliði á stórmóti í fyrsta skipti í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

„Ég er ótrúlega stolt af liðinu,“ sagði Sandra Erlingsdóttir, landsliðsfyrirliði í handbolta, í samtali við mbl.is eftir tapið gegn Þýskalandi í fyrsta leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.

Ísland stóð vel í sterkum Þjóðverjum
Frétt af mbl.is

Ísland stóð vel í sterkum Þjóðverjum

„Við vorum að berjast í 60 mínútur og ég hefði örugglega tekið því fyrir leikinn að tapa með sjö. Það voru fullt af stelpum sem munu líklegast aldrei spila fyrir framan svona marga aftur. Ég er mjög glöð að við fengum að upplifa þetta,“ bætti hún við.

Sandra var sátt með margt í leiknum í kvöld enda stóð íslenska liðið vel í því þýska nær allan leikinn.

„Við vorum skynsamar í sóknarleiknum. Við vorum svo fínar í vörninni og markverðirnir voru með einhverja bolta líka. Við gerðum þetta rosalega skynsamlega,“ sagði hún.

Sandra var landsliðsfyrirliði í fyrsta skipti á stórmóti í kvöld og naut þess vel. Hún var ekki með á EM fyrir ári en lék á HM fyrir tveimur árum.

„Það var yndislegt. Ég er ofboðslega þakklát fyrir þetta hlutverk og lifi mig inn í það. Ég er í öðruvísi hlutverki en á síðasta stórmóti. Þá spilaði ég 60 mínútur en nú spila ég minna en þarf að taka pláss í liðinu. Þetta er alls konar nýtt sem maður er að prófa.“

Stúkan í Stuttgart var full og stemningin gríðarleg. „Það er svo æðislegt að spila í Þýskalandi fyrir svona mikið af fólki. Það er algjör draumur,“ sagði Sandra.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vandi blasir við í atvinnulífi Vestfjarða Fóru suður og handtóku lögmanninn 30 kennslustundir fallið niður á þremur mánuðum 14 ára þrisvar á bráðamóttökuna á rúmum mánuði
Fleira áhugavert
Hæstiréttur staðfestir 16 ára dóm yfir Dagbjörtu Stærsti styrkur í sögu Sjávarklasans Sendir Witkoff til Moskvu til að klára samninginn 14 ára þrisvar á bráðamóttökuna á rúmum mánuði