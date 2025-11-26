„Ég er ótrúlega stolt af liðinu,“ sagði Sandra Erlingsdóttir, landsliðsfyrirliði í handbolta, í samtali við mbl.is eftir tapið gegn Þýskalandi í fyrsta leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.
„Við vorum að berjast í 60 mínútur og ég hefði örugglega tekið því fyrir leikinn að tapa með sjö. Það voru fullt af stelpum sem munu líklegast aldrei spila fyrir framan svona marga aftur. Ég er mjög glöð að við fengum að upplifa þetta,“ bætti hún við.
Sandra var sátt með margt í leiknum í kvöld enda stóð íslenska liðið vel í því þýska nær allan leikinn.
„Við vorum skynsamar í sóknarleiknum. Við vorum svo fínar í vörninni og markverðirnir voru með einhverja bolta líka. Við gerðum þetta rosalega skynsamlega,“ sagði hún.
Sandra var landsliðsfyrirliði í fyrsta skipti á stórmóti í kvöld og naut þess vel. Hún var ekki með á EM fyrir ári en lék á HM fyrir tveimur árum.
„Það var yndislegt. Ég er ofboðslega þakklát fyrir þetta hlutverk og lifi mig inn í það. Ég er í öðruvísi hlutverki en á síðasta stórmóti. Þá spilaði ég 60 mínútur en nú spila ég minna en þarf að taka pláss í liðinu. Þetta er alls konar nýtt sem maður er að prófa.“
Stúkan í Stuttgart var full og stemningin gríðarleg. „Það er svo æðislegt að spila í Þýskalandi fyrir svona mikið af fólki. Það er algjör draumur,“ sagði Sandra.