Íþróttir | HM í handbolta | 26.11.2025 | 13:14

Öll pressan er á þeim

Elín Klara Þorkelsdóttir.
Elín Klara Þorkelsdóttir. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

Elín Klara Þorkelsdóttir er á sínu öðru stórmóti í handbolta og hún er klár í slaginn fyrir leikinn gegn Þýskalandi á HM klukkan 17 í dag. Hún lék við sama andstæðing fyrir ári síðan.

„Það var ágætisleikur hjá okkur. Þær eru með hrikalega sterkt lið og við stóðum í þeim. Öll pressan er á þeim og við ætlum að mæta á fullu í þetta og spila eins og við gerum best. Þá getur allt gerst,“ sagði Elín.

Henni finnst öðruvísi að mæta á sitt annað stórmót en það fyrsta.

„Ég er reynslumeiri og veit í hvað ég er að fara. Það er þægilegra að koma aftur. Ég er samt hrikalega spennt og þetta er rosalega skemmtilegt. Að fá að vera með öllum stelpunum er geggjað,“ sagði Elín.

mbl.is
