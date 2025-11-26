Sara Sif Helgadóttir og Hafdís Renötudóttir skipa markvarðarpar Íslands á HM í handbolta sem hefst með leik við Þýskaland í Stuttgart klukkan 17. Þær eru góðar vinkonur en í samkeppni í landsliðinu.
„Það er ótrúlega gaman að vera með henni. Við náum mjög vel saman og það er skrítið hlutverk að vera í keppni við vinkonu sína. Auðvitað held ég alltaf með henni en maður vill að sá sem er bestur sé inn á. Þetta er mjög skemmtilegt,“ sagði Sara við mbl.is.
Það getur verið furðulegt að halda mikið með hinum markverðinum en vilja á sama tíma fá tækifærið sjálfur.
„Það er örugglega góð sálfræðirannsókn að skoða hvernig markverðir vinna saman. Ég styð hana 100 prósent og vil að hún eigi sinn besta leik. Á sama tíma er ég alltaf tilbúin að koma inn á og líka að byrja,“ bætti Sara við.