Sjokk og spenna að vera valin

„Þessi höll lítur mjög vel út,“ sagði Rakel Oddný Guðmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is í Stuttgart. Þar mætir Ísland heimakonum í Þýskalandi í fyrsta leik á HM í hinni glæsilegu Porche Arena þar sem viðtalið fór fram.
Búist er við fullu húsi gegn mjög sterkum andstæðingi. „Þetta er ógeðslega flott og ég er spennt að sjá hvernig þetta verður á morgun. Vonandi verður troðfull höll. Það er ótrúlega gaman að spila þegar það er góð stemning.“
Rakel á fæsta landsleiki allra í HM-hópnum og hún er stolt af því að vera á sínu fyrsta stórmóti.
„Ég var í skólanum og fékk símtal frá Arnari þjálfara. Ég hafði verið valin áður en það var bæði sjokk og spenna sem fylgdi því að vera valin. Það er geggjað að vera valin og þvílíkur heiður. Ég er mjög stolt og vonandi get ég skilað mínu,“ sagði hún.
Henni hefur verið tekið vel í hópnum og nýtur hún þess að vera með bestu handboltakonum landsins.
„Ég hef verið ég sjálf. Ég er frekar opin manneskja og það hefur verið auðvelt fyrir mig að koma inn í hópinn. Þær tóku vel á móti mér og ég þekki nokkrar hérna og það hjálpaði,“ sagði Rakel.