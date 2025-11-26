Skrítnar villur í texta um Ísland

Fjallað er um íslenska kvennalandsliðið í handbolta í tímariti sem þýska handknattleikssambandið gefur út til að fagna HM sem hefst síðar í dag og einnig á heimasíðu sambandsins.
Margar villur eru í báðum textum um íslenska liðið. Á meðal lykilmanna í íslenska liðinu, samkvæmt tímaritinu, er meðal annars Birna Berg Haraldsdóttir en hún er ekki í íslenska hópnum.
Þar stendur einnig að Dana Björg Guðmundsdóttir spili með Real Madrid á Spáni en hún er leikmaður Volda í Noregi. Það furðulegasta við þá villu er sú staðreynd að Real Madrid hefur ekki átt kvennalið í handbolta frá árinu 1963.
Aðrar villur, eins og að Díana Dögg Magnúsdóttir leiki enn þá með Zwickau í Þýskalandi og að Elísa Elíasdóttir sé enn þá hjá ÍBV, eru skiljanlegri. Díana leikur með Blomberg-Lippe og Elísa með Val.
Katrín Anna Ásmundsdóttir er á sínu öðru tímabili með Fram en hún er enn skráð í Gróttu og svona mætti halda áfram.