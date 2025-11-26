Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 6:00

Skrítnar villur í texta um Ísland

Dana Björg Guðmundsdóttir, til vinstri, leikur ekki með Real Madrid.
Dana Björg Guðmundsdóttir, til vinstri, leikur ekki með Real Madrid. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Fjallað er um íslenska kvennalandsliðið í handbolta í tímariti sem þýska handknattleikssambandið gefur út til að fagna HM sem hefst síðar í dag og einnig á heimasíðu sambandsins.

Margar villur eru í báðum textum um íslenska liðið. Á meðal lykilmanna í íslenska liðinu, samkvæmt tímaritinu, er meðal annars Birna Berg Haraldsdóttir en hún er ekki í íslenska hópnum.

Þar stendur einnig að Dana Björg Guðmundsdóttir spili með Real Madrid á Spáni en hún er leikmaður Volda í Noregi. Það furðulegasta við þá villu er sú staðreynd að Real Madrid hefur ekki átt kvennalið í handbolta frá árinu 1963.

Aðrar villur, eins og að Díana Dögg Magnúsdóttir leiki enn þá með Zwickau í Þýskalandi og að Elísa Elíasdóttir sé enn þá hjá ÍBV, eru skiljanlegri. Díana leikur með Blomberg-Lippe og Elísa með Val.

Katrín Anna Ásmundsdóttir er á sínu öðru tímabili með Fram en hún er enn skráð í Gróttu og svona mætti halda áfram.

mbl.is
Fleira áhugavert
Reiknað með frekari samdrætti 30 kennslustundir fallið niður á þremur mánuðum Undrast ummæli borgarstjóra Segir endalokin nálgast: „Gæti orðið áramótagos“
Fleira áhugavert
Vandi blasir við í atvinnulífi Vestfjarða Sendir Witkoff til Moskvu til að klára samninginn Undrast ummæli borgarstjóra Segir stjórnmálamenn þurfa að fara varlega