Það verða allir á móti manni

Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín er klár í slaginn gegn Þýskalandi.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Ísland mætir Þýskalandi í fyrsta leik sínum á HM kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 17 í dag. Uppselt er á leikinn og má búast við miklum látum í gestgjöfunum.

„Þetta verður eflaust stærsti leikurinn minn til þessa, á heimavelli Þjóðverja. Ég held það verði geggjað að mæta þeim.

Auðvitað verða fleiri Þjóðverjar og ég er mjög spennt að vera með fulla höll, þrátt fyrir að það verði allir á móti manni,“ sagði Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, leikmaður landsliðsins, í samtali við mbl.is.

Mbl.is er í Stuttgart og mun gefa leiknum góð skil í Morgunblaðinu og á mbl.is.

