Elín Rósa Magnúsdóttir átti góðan leik fyrir íslenska landsliðið í handbolta er það mátti þola tap gegn því þýska, 32:25, í fyrsta leik liðanna á HM en leikið var í Stuttgart í Þýskalandi.
Leikurinn var nokkuð jafn stærstan hluta en þýska liðið reyndist sterkara á lokakaflanum.
„Við byrjuðum sterkt og vorum staðráðnar í að gefa þeim góðan leik. Við gerðum það í 45-50 mínútur. Við komum þeim svolítið á óvart og þetta var fín byrjun á mótinu,“ sagði Elín við mbl.is.
„Við vorum að skila boltanum vel í sókninni. Þegar við töpuðum honum fengum við hröð mörk í bakið sem er erfitt að verjast. Flæðið var samt gott á boltanum og við kláruðum sóknirnar vel. Við vorum svo sterkar í vörninni, einn á einn.“
Íslenska liðið tapaði með ellefu mörkum gegn sama andstæðingi á EM fyrir ári síðan. „Við náðum að spila í gegnum þær stundum og þetta var ekki sami veggur og síðast á móti þeim. Mín upplifun er talsvert öðruvísi en síðast,“ sagði hún.
Uppselt var í höllina í Stuttgart og stemningin eftir því.
„Þetta var sturluð upplifun. Ég veit ekki hvort maður sé búinn að ná þessu almennilega. Þetta var magnað og orkan í höllinni var stórkostleg,“ sagði Elín.