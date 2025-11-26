Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 19:06

Þetta var sturluð upplifun

Elín Rósa ræðir við mbl.is í leikslok.
Elín Rósa ræðir við mbl.is í leikslok. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

Elín Rósa Magnúsdóttir átti góðan leik fyrir íslenska landsliðið í handbolta er það mátti þola tap gegn því þýska, 32:25, í fyrsta leik liðanna á HM en leikið var í Stuttgart í Þýskalandi.

Ísland stóð vel í sterkum Þjóðverjum
Frétt af mbl.is

Ísland stóð vel í sterkum Þjóðverjum

Leikurinn var nokkuð jafn stærstan hluta en þýska liðið reyndist sterkara á lokakaflanum.

„Við byrjuðum sterkt og vorum staðráðnar í að gefa þeim góðan leik. Við gerðum það í 45-50 mínútur. Við komum þeim svolítið á óvart og þetta var fín byrjun á mótinu,“ sagði Elín við mbl.is.

„Við vorum að skila boltanum vel í sókninni. Þegar við töpuðum honum fengum við hröð mörk í bakið sem er erfitt að verjast. Flæðið var samt gott á boltanum og við kláruðum sóknirnar vel. Við vorum svo sterkar í vörninni, einn á einn.“

Íslenska liðið tapaði með ellefu mörkum gegn sama andstæðingi á EM fyrir ári síðan. „Við náðum að spila í gegnum þær stundum og þetta var ekki sami veggur og síðast á móti þeim. Mín upplifun er talsvert öðruvísi en síðast,“ sagði hún.

Uppselt var í höllina í Stuttgart og stemningin eftir því.

„Þetta var sturluð upplifun. Ég veit ekki hvort maður sé búinn að ná þessu almennilega. Þetta var magnað og orkan í höllinni var stórkostleg,“ sagði Elín.

mbl.is
Fleira áhugavert
Gínea býr sig undir gríðarlegt framfaraskeið 16 til 17 milljónir rúmmetra af kviku Neysluvatn kemur í asbestlögnum Vandi blasir við í atvinnulífi Vestfjarða
Fleira áhugavert
„Leika sér að því að vera góðir á annarra kostnað“ 14 ára þrisvar á bráðamóttökuna á rúmum mánuði Óttast að börn standi í stað eða tapi færni 30 kennslustundir fallið niður á þremur mánuðum