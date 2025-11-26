Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 21:47

Tólf marka sigur hjá Serbum

Serbinn Emilija Lazic brýst í gegnum vörn Úrúgvæ í leiknum …
Serbinn Emilija Lazic brýst í gegnum vörn Úrúgvæ í leiknum í kvöld. AFP/Thomas Kienzle

Serbía vann frekar auðveldan sigur á Úrúgvæ, 31:19, í C-riðli heimsmeistaramóts kvenna í handbolta í Stuttgart í kvöld.

Þessi lið eru með Íslandi og Þýskalandi í riðli en Ísland leikur við Serbíu á föstudagskvöldið og við Úrúgvæ á sunnudaginn.

Staðan í hálfleik var 15:10, serbnesku konunum í hag, og þær sigldu auðveldlega fram úr Suður-Ameríkuliðinu í síðari hálfleiknum.

Sara Garovic var markahæst í liði Serba með sex mörk og Jovana Jovovic skoraði fimm.

Sabrina Grieco Vigna var markahæst í liði Úrúgvæ með fjögur mörk.

Svartfjallaland vann Færeyjar, 32:27, í D-riðlinum í kvöld en þrjú efstu liðin úr C- og D-riðlum fara í sama milliriðilinn í keppninni.

