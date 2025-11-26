Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 21:00

Töluvert öðruvísi fyrir mig en fyrir ári

Katrín Tinna fagnar marki í kvöld.
Katrín Tinna fagnar marki í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

Línukonan Katrín Tinna Jensdóttir var einn besti leikmaður íslenska landsliðsins í handbolta er það mátti þola tap fyrir Þýskalandi í fyrsta leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.

Leikurinn var þokkalega jafn þar til í lokin þegar þýska liðið stakk af og vann að lokum sjö marka sigur.

„Ég hefði viljað halda þessu í minna en sjö mörkum en við getum verið sáttar við liðsframmistöðuna. Við gerðum þetta vel stærstan hluta leiksins.

Það var barátta í vörninni, við stóðum saman og spiluðum sem lið. Ég er ánægðust með það. Við spiluðum þær oft í sundur og sýndum hvað við getum,“ sagði Katrín við mbl.is eftir leik.

Katrín Tinna ræðir við mbl.is í kvöld.
Katrín Tinna ræðir við mbl.is í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg

Ísland tapaði með ellefu mörkum fyrir sama andstæðingi á EM fyrir ári síðan og þá var Katrín í stúkunni í Austurríki.

„Þetta var öðruvísi. Ég var uppi í stúku þá og það var töluvert öðruvísi fyrir mig. Þetta var mjög skemmtilegur leikur og það var geggjað að spila fyrir framan allt þetta fólk.

Ég er í breyttu hlutverki og það er krefjandi að stíga í þessi stóru skref sem þær á undan mér skilja eftir sig. Maður vill fá að vera með, taka ábyrgð og sýna sig,“ sagði hún.

En hvernig var að spila fyrir framan fulla höll í miklum látum?

„Þetta var sturlað. Ég stóð eftir leik og kíkti á þessa fáu Íslendinga. Maður tók inn stemninguna frá Þjóðverjunum og það var geggjaðar aðstæður til að vera í,“ sagði Katrín.

