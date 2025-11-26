Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 26.11.2025 | 12:10 | Uppfært 13:01

Tveir lykilmenn fjarverandi hjá Íslandi

Heima Andrea Jacobsen verður ekki með í dag vegna meiðsla.
Heima Andrea Jacobsen verður ekki með í dag vegna meiðsla. mbl.is/Karítas

Ísland leikur við Þýskaland á HM kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 17 í dag í fyrsta leik beggja liða í C-riðli.

Andrea Jacobsen og Elísa Elíasdóttir, sem eru lykilmenn í íslenska liðinu, eru ekki með að þessu sinni en þær hafa verið að glíma við meiðsli.

Fyrr í dag var skilað inn lokahóp fyrir mótið þar sem 17 leikmenn voru skráðir.  Andrea var ekki skráð inn í morgun en Ísland getur bætt við 18. leikmanninum á meðan mótið stendur og auk þess er heimilt að skipta um leikmenn allt að fimm sinnum á meðan mótinu stendur.

Leikmannahópur Íslands í kvöld er eftirfarandi:

Markverðir:

Hafdís Renötudóttir, Valur (71/5)

Sara Sif Helgadóttir, Haukar (15/0)

Aðrir leikmenn:

Alexandra Líf Arnarsdóttir, Haukar (3/2)

Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, Fram (10/8)

Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (13/27)

Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (66/89)

Elín Klara Þorkelsdóttir, Savehof (27/94)

Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (32/60)

Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (14/26)

Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (28/20)

Lovísa Thompson, Valur (31/66)

Matthildur Lilja Jónsdóttir, ÍR (2/0)

Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (4/2)

Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (39/161)

Thea Imani Sturludóttir, Valur (92/203)

Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Valur (48/70)

mbl.is
