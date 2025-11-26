Tveir lykilmenn fjarverandi hjá Íslandi

Ísland leikur við Þýskaland á HM kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 17 í dag í fyrsta leik beggja liða í C-riðli.
Andrea Jacobsen og Elísa Elíasdóttir, sem eru lykilmenn í íslenska liðinu, eru ekki með að þessu sinni en þær hafa verið að glíma við meiðsli.
Fyrr í dag var skilað inn lokahóp fyrir mótið þar sem 17 leikmenn voru skráðir. Andrea var ekki skráð inn í morgun en Ísland getur bætt við 18. leikmanninum á meðan mótið stendur og auk þess er heimilt að skipta um leikmenn allt að fimm sinnum á meðan mótinu stendur.
Leikmannahópur Íslands í kvöld er eftirfarandi:
Markverðir:
Hafdís Renötudóttir, Valur (71/5)
Sara Sif Helgadóttir, Haukar (15/0)
Aðrir leikmenn:
Alexandra Líf Arnarsdóttir, Haukar (3/2)
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, Fram (10/8)
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (13/27)
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (66/89)
Elín Klara Þorkelsdóttir, Savehof (27/94)
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (32/60)
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (14/26)
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (28/20)
Lovísa Thompson, Valur (31/66)
Matthildur Lilja Jónsdóttir, ÍR (2/0)
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (4/2)
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (39/161)
Thea Imani Sturludóttir, Valur (92/203)
Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Valur (48/70)