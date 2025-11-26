Vinkonur í samkeppni

Sara Sif Helgadóttir og Hafdís Renötudóttir skipa saman markvarðapar íslenska landsliðsins í handbolta á stórmóti í fyrsta skipti á heimsmeistaramótinu sem hefst með leik Íslands og Þýskalands klukkan 17 í Stuttgart.
Sara er mætt á sitt fyrsta stórmót en Hafdís er á sínu þriðja móti á þremur árum. Elín Jóna Þorsteinsdóttir var með Hafdísi á HM 2023 og EM á síðasta ári. Hún er nú ólétt og kemur Sara inn í hópinn í staðinn.
„Ég er ótrúlega spennt,“ sagði Sara Sif í samtali við Morgunblaðið í keppnishöllinni í Stuttgart fyrir æfingu í gær. Hún er 25 ára gömul og leikur með Haukum. Sara er uppalin hjá Fjölni en hefur einnig leikið með HK, Val og Fram.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.