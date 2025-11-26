Íþróttir | HM í handbolta | Morgunblaðið | 26.11.2025 | 10:48

Vinkonur í samkeppni

Par Sara Sif er 20 sentimetrum lægri en Hafdís en …
Par Sara Sif er 20 sentimetrum lægri en Hafdís en það var ekki að sjá þegar þær stilltu sér upp í myndatöku fyrir blaðamann Morgunblaðsins. Morgunblaðið/Jóhann Ingi
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

Sara Sif Helgadóttir og Hafdís Renötudóttir skipa saman markvarðapar íslenska landsliðsins í handbolta á stórmóti í fyrsta skipti á heimsmeistaramótinu sem hefst með leik Íslands og Þýskalands klukkan 17 í Stuttgart.

Sara er mætt á sitt fyrsta stórmót en Hafdís er á sínu þriðja móti á þremur árum. Elín Jóna Þorsteinsdóttir var með Hafdísi á HM 2023 og EM á síðasta ári. Hún er nú ólétt og kemur Sara inn í hópinn í staðinn.

„Ég er ótrúlega spennt,“ sagði Sara Sif í samtali við Morgunblaðið í keppnishöllinni í Stuttgart fyrir æfingu í gær. Hún er 25 ára gömul og leikur með Haukum. Sara er uppalin hjá Fjölni en hefur einnig leikið með HK, Val og Fram.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Segir endalokin nálgast: „Gæti orðið áramótagos“ Gínea býr sig undir gríðarlegt framfaraskeið Lögmaður grunaður um skipulagða brotastarfsemi Myndbirtingarnar hafa mikil áhrif
Fleira áhugavert
Segir endalokin nálgast: „Gæti orðið áramótagos“ Segir stjórnmálamenn þurfa að fara varlega Óttast að börn standi í stað eða tapi færni „Málið er útrætt af minni hálfu“