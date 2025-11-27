Án efa stærsti leikur sem ég hef spilað

Dana Björg Guðmundsdóttir átti flotann leik fyrir íslenska landsliðið í handbolta er það tapaði fyrir Þýskalandi með sjö marka mun í fyrsta leik liðanna á HM í Stuttgart í gærkvöldi fyrir framan um 5.500 manns.
„Það var mjög skemmtilegt. Það var góð stemning í höllinni og fullt af fólki. Flestir voru þarna til að horfa á þýska liðið en þetta var skemmtilegt fyrir okkur líka og við nutum þess.
Við erum ekki endilega að fara að spila svona leik, í svona höll og með svona áhorfendur aftur. Þetta var geggjað. Þetta var án efa stærsti leikurinn sem ég hef spilað.
Það var gaman að heyra þögnina sem fylgdi þegar við gerðum eitthvað vel. Það voru rétt svo við og 25 Íslendingar í stúkunni sem létu í sér heyra þá. Það var mjög gaman,“ sagði Dana um leikinn við mbl.is.
„Ég er sátt með mjög margt, baráttuandann og fleira. Þær eru með mikið sterkara lið, það er bara þannig. Þær eru eldri og reynslumeiri. Við erum með ungt lið og við fórum í þennan leik til að berjast og njóta.
Við förum vel yfir serbneska liðið í dag og förum svo á æfingu og undirbúum okkur. Nú hættum við að hugsa um Þýskaland og byrjum að horfa á Serbíu,“ sagði Dana en Ísland leikur við Serbíu á morgun klukkan 19.30.