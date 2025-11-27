Ferkantaðar og sama Excel-skjalið

Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 27.11.2025 | 17:35

Alexandra Líf Arnarsdóttir ræðir við mbl.is.
Alexandra Líf Arnarsdóttir ræðir við mbl.is. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Alexandra Líf Arnarsdóttir og Díana Dögg Magnúsdóttir eru herbergisfélagar á HM í handbolta. Þær hafa ekki þekkst lengi enda Díana búið í Þýskalandi síðustu ár og Alexandra ekki verið fastamaður í íslenska landsliðinu.

„Hún er ótrúlega fín og við náum rosalega vel saman. Við erum sama Excel-skjalið og svipað ferkantaðar,“ sagði Alexandra létt spurð að því hvernig væri að vera með Díönu í herbergi.

„Þetta er búið að vera mjög smurt hjá okkur. Mér líður eins og við höfum þekkt hvora aðra lengi,“ sagði Alexandra.

