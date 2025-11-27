Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 27.11.2025 | 18:48

Fjórir stórsigrar á HM

Gabriela Bitolo frá Brasilíu brýst í gegnum vörn Kúbu í …
Gabriela Bitolo frá Brasilíu brýst í gegnum vörn Kúbu í leik þjóðanna í Stuttgart í kvöld. AFP/Thomas Kienzle

Takmörkuð spenna var í fjórum fyrstu leikjum dagsins á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta í Þýskalandi og Hollandi.

Rúmenía vann Króatíu 33:24 í A-riðlinum.

Sviss burstaði Íran 34:9 í B-riðlinum.

Brasilía vann stórsigur á Kúbu, 41:20, í G-riðlinum.

Angóla vann stórsigur á Kasakstan, 38:20, í H-riðlinum.

Seinni leikirnir í þessum riðlum hefjast klukkan 19.30 en þá mætast Danmörk og Japan í A-riðli, Ungverjaland og Senegal í B-riðli, Svíþjóð og Tékkland í G-riðli og Noregur og Suður-Kórea í H-riðli.

mbl.is
Fleira áhugavert
Daði: „Merki um það sem hlaut að koma“ „Borgríki vonarinnar“ fær nýtt hlutverk Skorar á Seðlabankann að boða til nýs fundar Fælingarmáttur í að byggja upp innviði
Fleira áhugavert
„Meiri útsöluáhrif en fólk átti von á“ Landsréttur staðfesti sýknu Alberts Vel fór á með Rutte og Þorgerði Katrínu Verðbólgan haldist um 4% fram yfir áramót
Loka