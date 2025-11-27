Fjórir stórsigrar á HM

Takmörkuð spenna var í fjórum fyrstu leikjum dagsins á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta í Þýskalandi og Hollandi.
Rúmenía vann Króatíu 33:24 í A-riðlinum.
Sviss burstaði Íran 34:9 í B-riðlinum.
Brasilía vann stórsigur á Kúbu, 41:20, í G-riðlinum.
Angóla vann stórsigur á Kasakstan, 38:20, í H-riðlinum.
Seinni leikirnir í þessum riðlum hefjast klukkan 19.30 en þá mætast Danmörk og Japan í A-riðli, Ungverjaland og Senegal í B-riðli, Svíþjóð og Tékkland í G-riðli og Noregur og Suður-Kórea í H-riðli.