Hrósaði ungu Íslendingunum í hástert

„Nú er maður allt í einu orðin ein af þeim elstu,“ sagði Þórey Anna Ásgeirsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is. Þórey er ekki nema 28 ára gömul en er samt einn reynslumesti leikmaður Íslands á HM.
„Manni líður enn þá eins og maður sé bara 18 ára. Þetta er skemmtilegur og flottur hópur. Stemningin og andinn eru mjög góð,“ sagði Þórey.
Hún er mjög ánægð með innkomu yngri leikmanna en margir leikmenn léku sinn fyrsta leik á stórmóti gegn Þýskalandi.
„Þær eru búnar að standa sig fáránlega vel. Það er ekkert grín að byrja stórmót á móti Þýskalandi og þessar ungu stelpur komu inn og stóðu sig þvílíkt vel,“ sagði hún.