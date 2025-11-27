Lengi að ná sér niður og sofnuðu seint

Þórey Anna Ásgeirsdóttir lék sinn fyrsta leik á stórmóti í tvö ár þegar Ísland mátti þola sjö marka tap gegn Þýskalandi í fyrsta leik liðanna á HM í handbolta í gærkvöldi.
„Þetta var mjög skemmtilegt. Það var gaman að fá að spila svona stóran leik. Það tók smá tíma að ná sér niður og við Thea sofnuðum seint og síðar meir,“ sagði Þórey við mbl.is.
Íslenska liðið stóð vel í því þýska og var fjögurra marka munur þegar um tíu mínútur voru eftir. Þá náði þýska liðið góðum kafla og sigldi sigrinum í höfn.
„Þessi leikur gefur okkur hellings sjálfstraust og við tökum það með okkur í næsta leik á móti Serbíu. Þetta hjálpar okkur mikið og við erum spenntar fyrir því verkefni. Auðvitað væri það draumastaða að vinna þann leik. Þá er minni pressa á móti Úrúgvæ,“ sagði Þórey.