Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 27.11.2025 | 15:47

Mikið adrenalín eftir leik

Dana Björg Guðmundsdóttir ræðir við mbl.is í dag.
Dana Björg Guðmundsdóttir ræðir við mbl.is í dag. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

„Það var erfitt að ná sér niður,“ sagði Dana Björg Guðmundsdóttir, hornamaður í íslenska landsliðinu í handbolta, í samtali við mbl.is í dag.

Ísland mátti þola sjö marka tap gegn Þýskalandi á HM í gær fyrir framan troðfulla og glæsilega höll í Stuttgart.

„Við komum frekar seint aftur upp á hótel og það var erfitt að sofna. Það var mikið adrenalín hjá manni eftir leik,“ sagði Dana.

Dana er á sínu öðru stórmóti með íslenska liðinu en hún var einnig með á EM fyrir ári síðan. Hún gerði fjögur mörk í gær en aðeins Elín Klara Þorkelsdóttir skoraði meira eða fimm.

„Mér fannst fyrsti leikurinn ganga vel en ég er alls ekki södd,“ sagði Dana ákveðin. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Seðlabankinn mun ekki flýta vaxtaákvörðun Opnar möguleika á fjölbreyttari starfsemi Vélfag segir öllu starfsfólki upp „Meiri útsöluáhrif en fólk átti von á“
Fleira áhugavert
Vegfarendur leita skjóls í gestastofunni Opnar möguleika á fjölbreyttari starfsemi Allt að 10 milljarða fjárfesting NATO í Helguvík „Þetta er bara sorglegt“
Loka