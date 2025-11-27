Mikið adrenalín eftir leik

„Það var erfitt að ná sér niður,“ sagði Dana Björg Guðmundsdóttir, hornamaður í íslenska landsliðinu í handbolta, í samtali við mbl.is í dag.
Ísland mátti þola sjö marka tap gegn Þýskalandi á HM í gær fyrir framan troðfulla og glæsilega höll í Stuttgart.
„Við komum frekar seint aftur upp á hótel og það var erfitt að sofna. Það var mikið adrenalín hjá manni eftir leik,“ sagði Dana.
Dana er á sínu öðru stórmóti með íslenska liðinu en hún var einnig með á EM fyrir ári síðan. Hún gerði fjögur mörk í gær en aðeins Elín Klara Þorkelsdóttir skoraði meira eða fimm.
„Mér fannst fyrsti leikurinn ganga vel en ég er alls ekki södd,“ sagði Dana ákveðin.