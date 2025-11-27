Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 27.11.2025 | 7:00

Viðurkennir að þýska liðið hafi verið stressað

Alina Grijseels í leiknum í kvöld.
Alina Grijseels í leiknum í kvöld. AFP/Thomas Kienzle

„Stemningin var geggjuð og við nýttum orkuna vel,“ sagði Alina Grijseels, leikmaður þýska landsliðsins í handbolta, við Handball.net eftir sigurinn á Íslandi í fyrsta leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.

Uppselt var í höllina í kvöld og mikil læti í stuðningsmönnum. Grijseels viðurkennir að það hafi verið stressandi fyrst um sinn.

„Auðvitað vorum við stressaðar undir þessum kringumstæðum. Þú ert að gera eitthvað rangt ef þú ert ekki stressaður í svona leik. Við réðum samt ágætlega við það og unnum örugglega að lokum,“ sagði hún.

