„Það eru ótrúlega blendnar tilfinningar,“ sagði Þórey Anna Ásgeirsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is í kvöld eftir tapið grálega gegn Serbíu á HM.
„Maður er ógeðslega svekktur og sár en á sama tíma ótrúlega stoltur af karakternum í þessu liði,“ bætti hún við.
Þórey átti góðan leik en var gráti næst á meðan á viðtalinu stóð, þar sem hún fékk fínt færi til að jafna í lokasókninni en það gekk ekki eftir.
„Þetta á líklegast eftir að vera með mér í langan tíma. Maður lærir af þessu. Maður verður að hugsa þetta þannig. Maður er mannlegur,“ sagði hún.
En hvernig jafnar maður sig á svona höggi?
„Ég hitti aðeins fjölskylduna og reyni að hugsa um eitthvað annað. Maður þarf að ná sér niður,“ sagði hún.
Þórey var ánægð með svar íslenska liðsins í seinni hálfleik en sex mörkum munaði í hálfleik. Frammistaðan var glæsileg í seinni.
„Við stóðum uppi í hárinu á þeim og vorum ógeðslega fastar fyrir. Matthildur fær rautt spjald fyrir ekkert eðlilega „boss ass move“ þarna. Við börðumst eins og ljón, löguðum smáatriði og mér fannst við geggjaðar,“ sagði hún.
Fram undan er úrslitaleikur við Úrúgvæ um sæti í milliriðli í Dortmund.
„Við byrjum á því að vinna Úrúgvæ og við erum í dauðafæri á að gera eitthvað í milliriðli líka,“ sagði Þórey.