Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 28.11.2025 | 9:45 | Uppfært 11:10

Alfreð lagði mikið á sig fyrir íslensku stelpurnar

Alfreð Gíslason.
Alfreð Gíslason. AFP/Ina Fassbender

Alfreð Gíslason, fyrrverandi landsliðsmaður Íslands í handbolta og núverandi þjálfari þýska karlalandsliðsins, var viðstaddur upphafsleik Þýskalands og Íslands á HM 2025 í Stuttgart í Þýskalandi á miðvikudaginn.

Alfreð hefur verið búsettur í Þýskalandi undanfarna áratugi þar sem hann hefur þjálfað stórlið á borð við Magdeburg og Kiel.

Ísland stóð vel í sterkum Þjóðverjum
Hann ræddi við RÚV fyrir leikinn á miðvikudaginn og þá kom í ljós að hann keyrði í rúmlega sex klukkustundir til þess að vera viðstaddur upphafsleikinn.

Hélt með Íslandi

„Ég keyrði í rúmlega sex tíma til þess að koma mér á staðinn og ég vona að það verði þess virði en það eru auðvitað forréttindi að sjá Ísland og Þýskaland mætast,“ sagði Alfreð í samtali við RÚV.

„Ég var að segja það í þýska sjónvarpinu áðan að ég héldi með íslensku stelpunum, í karlaboltanum er þetta 50-50 en tenging mín við kvennalið Þjóðverja er ekki alveg jafn mikil og því held ég með íslensku stelpunum.

Ég hef gert það hingað til að syngja með báðum þjóðsöngvum en það er klárlega erfitt að syngja þýska þjóðsönginn með íslenska liðið beint fyrir framan sig,“ sagði Alfreð meðal annars.

