Arnar reifst við Serba: Það var hiti í mér

Arnar furðar sig á dómi í kvöld.
Arnar furðar sig á dómi í kvöld. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Arnar Pétursson, landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, fékk gult spjald er Ísland mátti þola tap með minnsta mun gegn Serbíu í öðrum leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.

Hann mótmælti nokkrum dómum og átti í orðaskiptum við Dragöna Cvijic, línukonuna sterku hjá Serbíu.

„Mér fannst við flöt á þessum tíma og ég var aðeins að reyna að kveikja í þessu. Ég vildi fá tvo dóma í VAR í fyrri hálfleik.

Það var í lagi að kíkja á það, alveg eins og var gert í brotinu hjá Matthildi. Þeir dæmdu þennan leik samt vel og voru flottir,“ sagði Arnar við mbl.is um gula spjaldið og dómgæsluna.

„Það var samt hiti í mér. Þetta datt niður hjá okkur í fyrri hálfleik og ég vildi hafa áhrif á þetta,“ viðurkenndi hann síðan.

