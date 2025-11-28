Arnar reifst við Serba: Það var hiti í mér

Arnar Pétursson, landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, fékk gult spjald er Ísland mátti þola tap með minnsta mun gegn Serbíu í öðrum leik liðanna á HM í Stuttgart í kvöld.
Hann mótmælti nokkrum dómum og átti í orðaskiptum við Dragöna Cvijic, línukonuna sterku hjá Serbíu.
„Mér fannst við flöt á þessum tíma og ég var aðeins að reyna að kveikja í þessu. Ég vildi fá tvo dóma í VAR í fyrri hálfleik.
Það var í lagi að kíkja á það, alveg eins og var gert í brotinu hjá Matthildi. Þeir dæmdu þennan leik samt vel og voru flottir,“ sagði Arnar við mbl.is um gula spjaldið og dómgæsluna.
„Það var samt hiti í mér. Þetta datt niður hjá okkur í fyrri hálfleik og ég vildi hafa áhrif á þetta,“ viðurkenndi hann síðan.