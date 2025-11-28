Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 28.11.2025 | 7:00

Bjó aðeins í einn mánuð á Íslandi

Dana Björg Guðmundsdóttir var í góðu skapi þegar hún ræddi …
Dana Björg Guðmundsdóttir var í góðu skapi þegar hún ræddi við mbl.is í gær. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

Dana Björg Guðmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, hefur nær alla ævi búið í Noregi. Hún er fædd á Íslandi og á íslenska foreldra en flutti aðeins mánaðargömul til Noregs.

„Ég fæddist á Íslandi, átti heima þar í einn mánuð og flutti svo til Noregs og hef verið þar síðan. Þess vegna er íslenskan mín ekki 100 prósent en við tölum samt íslensku heima. Annars staðar hef ég alltaf talað norsku,“ sagði Dana i við mbl.is, á mjög góðri íslensku.

Hún sér ekki fyrir sér að búa á Íslandi í framtíðinni, þar sem hennar nánasta fjölskylda er í Noregi og þar líður henni vel.

„Mamma, pabbi og systkini eru í Noregi. Það eru bara ömmur og frænkur á Íslandi. Þegar ég kom inn í landsliðið hafði ég ekki heimsótt Ísland í átta ár. Það er geggjað að fá að hitta fjölskylduna þegar ég mæti í landsliðsverkefni,“ sagði Dana.

mbl.is
Fleira áhugavert
Reksturinn ekki tryggður: „Staðan er mjög alvarleg“ Slökkvistarfi lokið: 128 hið minnsta látnir Trump við blaðakonu: „Ertu heimsk?“ Segir Ísland einnig á fremstu víglínu
Fleira áhugavert
„Þetta er bara sorglegt“ Farbannið framlengt um þrjá mánuði Segir Ísland einnig á fremstu víglínu Ógn af auknum umsvifum Rússa
Loka