Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 28.11.2025 | 17:28

Býst við rosalega erfiðum leik gegn Íslandi

Serbía vann Úrúgvæ í fyrsta leik.
Serbía vann Úrúgvæ í fyrsta leik. AFP/Thomas Kienzle

Ísland og Serbía eigast við í öðrum leik liðanna á HM kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 19.30. Serbía er með tvö stig eftir sigur á Úrúgvæ í fyrsta leik en Ísland er án stiga eftir tap gegn heimakonum í Þýskalandi.

„Þetta verður rosalega erfiður leikur,“ sagði Aleksandra Vukajlovic, leikmaður serbneska liðsins, við Sportal í heimalandinu.

„Íslenska liðið er mjög líkamlega sterkt og leikmenn liðsins eru í góðu formi. Þetta verður barátta allt til loka. Við verðum að spila góðan varnarleik og reyna að skora eins mörg auðveld mörk og hægt er,“ bætti hún við.

mbl.is
