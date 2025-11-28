Býst við rosalega erfiðum leik gegn Íslandi

Ísland og Serbía eigast við í öðrum leik liðanna á HM kvenna í handbolta í Stuttgart klukkan 19.30. Serbía er með tvö stig eftir sigur á Úrúgvæ í fyrsta leik en Ísland er án stiga eftir tap gegn heimakonum í Þýskalandi.
„Þetta verður rosalega erfiður leikur,“ sagði Aleksandra Vukajlovic, leikmaður serbneska liðsins, við Sportal í heimalandinu.
„Íslenska liðið er mjög líkamlega sterkt og leikmenn liðsins eru í góðu formi. Þetta verður barátta allt til loka. Við verðum að spila góðan varnarleik og reyna að skora eins mörg auðveld mörk og hægt er,“ bætti hún við.