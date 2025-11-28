Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 28.11.2025 | 22:00

Díana notaði óvenjuleg orð yfir landsliðið

Díana Dögg Magnúsdóttir eftir leik.
Díana Dögg Magnúsdóttir eftir leik. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

„Þetta er ótrúlega svekkjandi,“ sagði landsliðskonan Díana Dögg Magnúsdóttir í samtali við mbl.is eftir grátlegt tap Íslands fyrir Serbíu, 27:26, í öðrum leik sínum í C-riðli á HM kvenna í handbolta í Stuttgart í Þýskalandi í kvöld.

Serbía og Þýskaland eru með fjögur stig hvort en Ísland og Úrúgvæ eru án stiga og leika úrslitaleik um sæti í milliriðli á sunnudag. Ég er í raun ótrúlega svekkt eftir þennan leik.

„Við náðum ekki að taka orkuna úr Þýskalandsleiknum inn í þennan leik og var fyrri hálfleikurinn erfiður. Aðeins eins og það væri að toga okkur niður. 

Við náðum að leysa það í seinni hálfleik og sýndum á köflum frábæran handbolta. Þetta er ótrúlega svekkjandi, að tapa þessu með einu marki og eiga möguleika á jafnteflinu,“ sagði Díana Dögg beint eftir leik. 

Þær þoldu það ekki

Landsliðið sýndi meiri fantaskap og varð hálf leiðinlegt við serbnesku leikmennina í seinni hálfleik að mati Díönu. Það breytti leiknum.

„Við komum með allt aðra orku og svolítinn fantaskap. Við vorum aðeins of aumar og flatar í fyrri hálfleik en í þeim seinni þá förum við framar eins og við ætluðum okkur. Við urðum smá fantar og tussur og þá er mjög leiðinlegt að spila við okkur. 

Þær spiluðu þannig í fyrri hálfleik og við leyfðum þeim aðeins að lemja okkur án þess að við gæfum eitthvað til baka. Við breyttum því í seinni hálfleik og þær þoldu það ekki. Þess vegna verður þetta svona jafnt undir lokin.“

Íslenska liðið fagnar marki.
Íslenska liðið fagnar marki. Ljósmynd/Jon Forberg

Díana Dögg átti sendinguna á Þóreyju Önnu Ásgeirsdóttur sem fékk tækifæri til að jafna metin í blálokin. Hún vildi sjálf fara í skotið en Þórey var í mun betra færi og segist Díana bera fullt traust til hennar.  

„Mér leið mjög vel og langaði að taka síðasta skotið en Þórey var í miklu betra færi en ég og hún klúðrar einu af 100 svona skotum. Því miður endaði það þannig í kvöld. Hún er frábær leikmaður með frábær slútt og ég myndi alltaf senda þessa sendingu aftur.“'

Hvernig farið þið þá inn í Úrúgvæleikinn? 

„Við megum vera súrar í kvöld en síðan á morgun förum við beint í það að hugsa hvernig Úrúgvæ ætlar að spila. Við eigum að vinna þær og koma okkur í milliriðil. 

Þessi seinni hálfleikur gefur okkur ansi mikið. Við verðum að nýta hann og á jákvæðan hátt. Þessi orka sem við komum með og þessi fantaskapur, þannig eigum við að spila,“ bætti Díana Dögg við. 

