Díana notaði óvenjuleg orð yfir landsliðið

„Þetta er ótrúlega svekkjandi,“ sagði landsliðskonan Díana Dögg Magnúsdóttir í samtali við mbl.is eftir grátlegt tap Íslands fyrir Serbíu, 27:26, í öðrum leik sínum í C-riðli á HM kvenna í handbolta í Stuttgart í Þýskalandi í kvöld.
Serbía og Þýskaland eru með fjögur stig hvort en Ísland og Úrúgvæ eru án stiga og leika úrslitaleik um sæti í milliriðli á sunnudag. Ég er í raun ótrúlega svekkt eftir þennan leik.
„Við náðum ekki að taka orkuna úr Þýskalandsleiknum inn í þennan leik og var fyrri hálfleikurinn erfiður. Aðeins eins og það væri að toga okkur niður.
Við náðum að leysa það í seinni hálfleik og sýndum á köflum frábæran handbolta. Þetta er ótrúlega svekkjandi, að tapa þessu með einu marki og eiga möguleika á jafnteflinu,“ sagði Díana Dögg beint eftir leik.
Landsliðið sýndi meiri fantaskap og varð hálf leiðinlegt við serbnesku leikmennina í seinni hálfleik að mati Díönu. Það breytti leiknum.
„Við komum með allt aðra orku og svolítinn fantaskap. Við vorum aðeins of aumar og flatar í fyrri hálfleik en í þeim seinni þá förum við framar eins og við ætluðum okkur. Við urðum smá fantar og tussur og þá er mjög leiðinlegt að spila við okkur.
Þær spiluðu þannig í fyrri hálfleik og við leyfðum þeim aðeins að lemja okkur án þess að við gæfum eitthvað til baka. Við breyttum því í seinni hálfleik og þær þoldu það ekki. Þess vegna verður þetta svona jafnt undir lokin.“
Díana Dögg átti sendinguna á Þóreyju Önnu Ásgeirsdóttur sem fékk tækifæri til að jafna metin í blálokin. Hún vildi sjálf fara í skotið en Þórey var í mun betra færi og segist Díana bera fullt traust til hennar.
„Mér leið mjög vel og langaði að taka síðasta skotið en Þórey var í miklu betra færi en ég og hún klúðrar einu af 100 svona skotum. Því miður endaði það þannig í kvöld. Hún er frábær leikmaður með frábær slútt og ég myndi alltaf senda þessa sendingu aftur.“'
Hvernig farið þið þá inn í Úrúgvæleikinn?
„Við megum vera súrar í kvöld en síðan á morgun förum við beint í það að hugsa hvernig Úrúgvæ ætlar að spila. Við eigum að vinna þær og koma okkur í milliriðil.
Þessi seinni hálfleikur gefur okkur ansi mikið. Við verðum að nýta hann og á jákvæðan hátt. Þessi orka sem við komum með og þessi fantaskapur, þannig eigum við að spila,“ bætti Díana Dögg við.