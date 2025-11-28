Elísa Elíasdóttir var fyrst og fremst stolt af íslenska liðinu eftir grátlegt tap fyrir Serbíu, 27:26, í öðrum leik sínum í C-riðli á HM í handbolta í Suttgart í Þýskalandi í kvöld.
Þetta var annar leikur Íslands á mótinu en liðið er án stiga og mætir Úrúgvæ í úrslitaleik um sæti í milliriðli á sunnudaginn kemur. Þetta var fyrsti leikur Elísu á HM en hún var ekki með gegn Þýskalandi síðastliðinn miðvikudag vegna meiðsla.
Hvað er hægt að segja eftir svona leik?
„Guð minn góður. Fyrsta sem ég gat hugsað var að við erum rétt að byrja. Það er nýr hópur að byrja að spila saman og að hugsa sér hvar við verðum eftir eitt til tvö ár er mjög spennandi.
Við höfum náð miklum árangri á þessum stutta tíma sem við höfum æft saman. Ég er mjög stolt af liðinu og karakterinum í seinni hálfleik. Ég er gráti nær,“ sagði Elísa í samtali við mbl.is.
Íslenska liðið var sex mörkum undir í hálfleik, 19:13, en kom allt annað út í þann seinni.
Hvað breyttist?
„Við ákváðum í hálfleik að við ætluðum að sýna meira karakter og hafa meira gaman að þessu. Við náðum því.“
Hvernig var að fylgjast með þessari lokasókn?
„Ég var ekki í sókninni sjálfri en hjartslátturinn var á fullu. Thea [Imani Sturludóttir] var hliðin á mér og að segja mér að slaka á.“
Íslenska landsliðið fann fyrir miklum stuðningi í kvöld en þýskir áhorfendur voru einnig með Íslandi í liði.
„Öll höllin var með okkur sem er frábært. Ég hef aldrei upplifað annað eins og er svo þakklát fyrir alla sem komu að styðja okkur í kvöld.
Ég er þakklát að hafa fengið að taka þátt í leiknum í kvöld. Þetta er gott í hjartað.“
Eins og áður kom fram mætir Ísland Úrúgvæ í úrslitaleik um sæti í milliriðli á sunnudaginn kemur. Leikurinn í kvöld er hvetjandi fyrir hann en einnig komandi leiki í milliriðli, skyldi leikurinn vinnast.
„Algjörlega. Ég hef fulla trú á að við getum gert góða hluti ef við spilum eins og við gerðum í seinni hálfleik í kvöld,“ bætti Elísa við.