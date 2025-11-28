Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 28.11.2025 | 14:09 | Uppfært 15:12

Ein breyting á íslenska hópnum

Það er ein breyting á milli leikja.
Það er ein breyting á milli leikja. Ljósmynd/Jon Forberg

Arnar Pétursson, landsliðsþjálfari kvenna í handbolta, gerir eina breytingu á leikmannahópi íslenska liðsins fyrir leikinn gegn Serbíu á HM en flautað verður til leiks í Stuttgart klukkan 19.30.

Elísa Elíasdóttir línukona Vals er búin að jafna sig á meiðslum og kemur inn í hópinn í staðinn fyrir Alexöndru Líf Arnarsdóttur sem er utan hóps í kvöld. Andrea Jacobsen er enn fjarverandi vegna meiðsla.

Hópur Íslands í kvöld:

Markverðir: 
Hafdís Renötudóttir, Valur (72/5)
Sara Sif Helgadóttir, Haukar (16/0)

Aðrir leikmenn:
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín, Fram (11/8)
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (14/31)
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (67/89)
Elín Klara Þorkelsdóttir, Savehof (28/99)
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (33/63)
Elísa Elíasdóttir, Valur (24/19)
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (15/26)
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (29/24)
Lovísa Thompson, Valur (32/66)
Matthildur Lilja Jónsdóttir, ÍR (3/0)
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (5/3)
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (40/164)
Thea Imani Sturludóttir, Valur (93/207)
Þórey Anna Ásgeirsdóttir, Valur (49/70)

mbl.is
